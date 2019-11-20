Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı

20.11.2019 12:27 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:32

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Safranbolu'dan Karabük istikametine giden R.E.K (22) yönetimindeki 78 BH 068 plaka otomobil, Yeşil Mahalle'den Safranbolu istikametine giden ve Sanayi Kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan M.S yönetimindeki 78 BN 989 plakalı otomobile çarpmamak için yön değiştirdi.



Otomobil, diğer otomobile çarpmamak için yaptığı hamleyle önce trafik lambasına ardından yön levhasına çarptı.



Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada R.E.K ile E.K (14) yaralanırken, yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA