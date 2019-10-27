Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.M. (36) idaresindeki 78 AAK 449 plakalı otomobil, Sanayi kavşağından Balıklar Kayası kavşağı istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Kazada yaralanan sürücü M.M. ve otomobilde bulunan S.T. (26), sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.