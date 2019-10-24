Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.B. (50) yönetimindeki 81 AAR 784 plakalı kamyon, Karabük-Kastamonu kara yolu Alören köyü yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ve yanındaki R.K. (35) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.