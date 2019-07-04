Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi 1001. Cadde'de ilerleyen M.K. yönetimindeki 78 MA 0113 plakalı hafif ticari araç, S.K idaresindeki 67 EU 899 plakalı otomobille 1003 ve 1002 caddelerinin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Kazada, sürücü S.K. ve yanındaki B.K. yaralandı.

Yaralılar, haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA