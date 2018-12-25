Karabük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayhan Yaşar yönetimindeki 78 BT 941 plakalı kamyon ile Bayram Akkaya'nın kullandığı 18 LH 311 plakalı otomobil, Cumayanı Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Arzu Bal Akkaya yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA