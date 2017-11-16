Karabük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Eskipazar ilçesinden Karabük istikametine giden Z.A. yönetimindeki 78 DE 224 plakalı otomobil, Mermer Mahallesi kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir galerinin önünde satışa sunulan traktöre çarptı.



Kazada sürücü ve yanında bulunan Z.G yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza anı, iş yeri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Görüntülerde, otomobilin hızla gelerek traktöre çarptığı, kaza anında olay yerine bulunan iş yeri çalışanlarının yaşadığı panik görünüyor.