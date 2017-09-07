Karabük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Karabük'e gelen Ahmet Misoğlu (53) idaresindeki 78 AB 353 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle refüj demirlerine çarptı.



Kazada, otomobilde bulunan Serhat ve Hayrettin Bozkurt yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.