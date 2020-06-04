Karabük'te trafik kazası
Karabük'te kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazadan sürücüler yara almadan kurtuldu.
04.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:52
Karabük'te kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazadan sürücüler yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Karabük'te Safranbolu istikametine giden M.E. idaresindeki 78 AB 498 plakalı kamyon, Balıklar Kayası kavşağında B.S. yönetimindeki 78 AAE 691 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyon, orta şeritte yan yattı.
Kazada, sürücüler yara almadan kurtuldu.
Kaynak: AA