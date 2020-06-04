Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı
Karabük'te bir apartmanın merdiven yükseltisine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
04.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:29
Karabük'te bir apartmanın merdiven yükseltisine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ş.Ö. idaresindeki 78 AAP 962 plakalı otomobil, Kartaltepe Mahallesi Recep Sami Yazıcı Sokak'ta bir apartmanın merdiven yükseltisine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Ş.Ö. ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA