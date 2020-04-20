Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu'dan Karabük yönüne giden M.C.D'nin kullandığı 78 AN 992 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı Bulak Kavşağı'nda M.A.I. idaresindeki 78 BT 824 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 78 AN 992 plakalı otomobilin sürücüsü M.C.D, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bu arada M.A.I'nın Karabük Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

Öte yandan, sürücü M.C.D'nin 293 promil alkollü olduğu belirtildi.

Kaynak: AA