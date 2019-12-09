Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı
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Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında orman işçisi yaralandı.

09.12.2019 09:16 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:16
Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı

'ün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında orman işçisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadir Turna (40) yönetimindeki 78 AT 092 plakalı 'ne ait pikap, Nişantaşı mevkisinde takla attı. Kazada sürücü Turna yaralandı.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Turna'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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