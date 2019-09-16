Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı
Karabük'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Karabük'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.G. idaresindeki 78 AAF 437 plakalı otomobil, Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi Güven Kavşağında yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Ahmet Akgün'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesine kaldırılan Akgün'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.