Karabük'te trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

27.08.2019 15:08

Karabük'te üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenice istikametinden Karabük'e giden Erol Ş'nin kullandığı 06 BJL 755 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 67 LP 851 plakalı otomobil Balıkısık mevkisinde çarpıştı.

Bu sırada Yenice'den Karabük'e seyir halindeki Fuat K'nin kullandığı 67 NN 507 plakalı hafif ticari araç da kaza yapan otomobillere çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede, 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Trafik akışının aksadığı bölgede, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA