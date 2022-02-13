Son dakika haberleri! Trafik kazalarında 3 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

AA, Orhan Kuzu - Güncel
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Son dakika haberine göre Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Zopran köyü yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 71 EE 235 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Mustafa Can Y. (23) ve Mert Can Y. (22), ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Safranbolu-Eflani kara yolunda ise M.D. yönetimindeki 78 BD 956 plakalı otomobil, yolda çalışma yapan Karayolları çalışanı M.Y'ye çarptı.

Yaralanan M.Y. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Safranbolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Son dakika haberleri! Trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Jandarma, Otomobil, Karabük, Kaza, Güncel, Haberler

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