Karabük'te trafik kazaları
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Karabük'te trafik kazaları

17.12.2020 19:35 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:38
Karabük'te trafik kazaları

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi Postane kavşağında yolun karşısına geçmeyen çalışan Cemal Çorbacı'ya (60), plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Kazada yaralalan Çorbacı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer bir kaza ise 75. Yıl kavşağında meydana geldi.

İ.B'nin kullandığı 78 AAK 718 plakalı otomobil ile R.Ö.E. idaresindeki 78 SM 263 cip, 75. Yıl kavşağında çarpıştı.

Cipin devrildiği kazada sürücüler yara almadan araçlardan kendi imkanları ile çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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