Karabük'te trafik kazaları: 12 yaralı

12.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:10

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında ikisi bebek, 4'ü çocuk, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.K. (34) yönetimindeki 06 ADR 476 plakalı kamyonet, Beşbinevler Mahallesi 68 Nolu Sokak ile 52 Nolu Sokak'ın birleştiği kavşakta D.K. (35) idaresindeki 34 F 8928 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü U.K. ve yanındaki E.K. (5), G.K. (29) ve E.Y. (5) ile diğer araçtaki A.G.B. (1), Y.B.B. (3), Ö.E.B. (3) ve S.U. (53) yaralandı.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, A.G.B, Y.B.B, Ö.E.B ve S.U'nun tedavisini ayakta yaparken, diğer yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Safranbolu ilçesinde de Eflani ilçesi yönüne giden Y.C. (40) idaresindeki 78 DD 846 plakalı minibüs, Ağaçkese köyü yakınlarında karşı yönden gelen M.A.Y'nin (35) kullandığı 74 AN 637 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve A.Y. (32) ile Y.Y. (1) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Y.C'nin tedavisini ayakta yaparken diğer yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Kaynak: AA