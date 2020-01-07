Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı düştü

07.01.2020 12:37 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:42

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım 2019 itibariyle 66 bin 20 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2019 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım 2019 sonu itibariyle 23 milyon 170 bin 769 oldu.



Karabük'te ise Ekim ayında 66 bin 311 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayında 291 araç düşüşle 66 bin 20'ye geriledi. Karabük'te trafiğe kayıtlı 66 bin 20 araçtan; 40 bin 676'sı otomobil olurken, 9 bin 664'ü kamyonet, 3 bin 13'ü kamyon, 4 bin 240'ı motosiklet, bin 704'ü minibüs, 603'ü otobüs, 5 bin 869'u traktör ve 251 de özel amaçlı araç olduğu belirtildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA