Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 67 bin 572 oldu
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Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 67 bin 572 oldu

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 67 bin 572 oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılı Mart ayı sonu itibariyle Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 407 artarak 67 bin 572 olduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılı Mart ayı sonu itibariyle Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 407 artarak 67 bin 572 olduğu bildirildi.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de 2021 yılı Mart ayında 130 bin 420 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığının ve toplam kayıtlı aracın 24 milyon 454 bin 396 adet olduğu belirtildi.

Karabük'te 2021 yılı Mart ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı 67 bin 572 araçtan, 41 bin 515'i otomobil, bin 679'ü minibüs, 580'i otobüs, 9 bin 800'ü kamyonet, 3 bin 64'ü kamyon, 4 bin 669'u motosiklet, 6 bin 002'si traktör, 263'i de özel amaçlı araç olduğu ifade edildi.

Verilere göre, Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 98 bin 28'i otomobil olmak üzere 160 bin 171 olurken, Bartın'da ise 53 bin 254'e ulaştı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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