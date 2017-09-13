Karabük'te Trafiğe Kayıtlı Araç 65 Bin 401 Oldu

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz 2017 sonu itibariyle 65 bin 401 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz 2017 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz 2017 sonu itibariyle 21 milyon 763 bin 103 oldu. Karabük'te ise bu rakam 65 bin 401 olarak açıklanırken, Zonguldak'ta 150 bin 204, Bartın'da ise 49 bin 234 oldu.



Karabük'te trafiğe kayıtlı 65 bin 401 araçtan 40 bin 982'i otomobil olurken, 9 bin 449 kamyonet, 3 bin 75 kamyon, 3 bin 650 motosiklet, bin 785 minibüs, 648 otobüs, 5 bin 599 traktör ve 213 adette özel amaçlı araç olduğu belirtildi. - KARABÜK