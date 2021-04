Karabük'te trafiğe Berna komiser "yön veriyor"

Karabük Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı 27 yaşındaki Berna Arı, 3 yıldır trafikte yaya ve araçların güvenliği için çalışıyor.

Arı, AA muhabirine, üniversite eğitiminin ardından hayalindeki polislik mesleğini seçtiğini, Karabük'te 2018'den bu yana trafik ekipler amiri olarak görev yaptığını söyledi.

Türk Polis Teşkilatı olarak halkın huzur ve güvenliği için çalıştıklarını vurgulayan Arı, "Bu yüzden varız. Trafik ailesi olarak da can ve mal kayıplarını en aza indirmek için tüm personelimle elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

"Kadın olarak her meslekte görev yapabilmek ve her şeyin üstesinden gelebilmek gurur verici"

Arı, Karabük'te kazaların yoğun olduğu yerlerde radarlı hız denetimi yaptıklarını, ışıklı kavşaklarda drone vasıtasıyla cep telefonu uygulaması ve kırmızı ışık denetimleri gerçekleştirdiklerini anlattı.

Yaya geçitlerine yönelik uygulamaları da sürdürdüklerini dile getiren Arı, tehlikeli şerit değiştirme ve hız ihlali konularında denetim yaparak trafikte güvenli seyahat için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Polisliğin zor bir meslek olduğuna işaret eden Berna Arı, şöyle devam etti:

"Kadın olarak biraz daha zor bir meslek. Kadın olarak her meslekte, her alanda görev yapabilmek ve her şeyin üstesinden gelebilmek gurur verici. Güzel bir duygu. Bunu düşünmek bile zorlukların üstesinden gelmek için yetiyor. Özellikle yaralamalı trafik kazalarında olay yerine gittiğimizde yaralıların durumlarını görmek çok üzücü ve zor bir durum. Kazaları en az seviyeye indirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sürücülerimizi daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Amacımız trafik güvenliğini sağlamak, can ve mal kayıplarını önlemek."

"Bizleri gördükleri zaman çocuklar daha mutlu oluyor"

Kaza anında kadın sürücülerin ya da çocukların, kadın polisleri gördüklerinde biraz daha sakin davrandığını dile getiren Arı, "Kadın polislerin yanında daha rahat oluyorlar. Bizleri gördükleri zaman çocuklar daha mutlu oluyor." dedi.

Arı, mesleğe başladığından bu yana 3 yıldır Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde hizmet verdiğini aktararak, "38 personelle trafiğin sevk ve idaresini yapmaktayım. Hedefim Türk Polis Teşkilatının her alanında iyi ve güzel işler yapmak. Vatanıma milletime hayırlı olmak." ifadesini kullandı.

Berna Arı, 176 yıldır toplumun huzuru ve güvenliği için çalışan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü de kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler