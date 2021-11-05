Karabük'te toprak yığınına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te toprak yığınına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
KASTAMONU (AA) - Karabük'te toprak yığınına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karabük istikametinden Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine giden Nurullah Ç. (39) yönetimindeki 78 AAS 159 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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