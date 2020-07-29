Karabük'te toplu bayramlaşma yasaklandı Karabük'te toplu bayramlaşma yasaklandıKARABÜK Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşma, toplu yemek ve etkinlikleri yasakladı.

Karabük'te toplu bayramlaşma yasaklandı

KARABÜK Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşma, toplu yemek ve etkinlikleri yasakladı.

Karabük Valiliği koronavirüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı'nda yapılan toplu etkinliklerle ilgili olarak kararlar aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, özellikle arife günü mezarlık ziyaretlerinin toplu yapılmamasına özen gösterilmesi istenilerek, 'Özellikle arife günü yapılacak olan mezarlık ziyaretlerinin toplu olarak yapılmamasına özen gösterilmesine, mezarlık ziyaretlerine sosyal mesafe kuralına riayet edilmesine, mutlaka maske takılmasına ve mezarlıklarda herhangi bir ikramda bulunulmamasına, tüm ilimiz genelinde ilçe ve köyler dahil bayram nedeniyle yapılacak toplu yemeklerin ve toplu etkinliklerin yasaklanmasına' ifadelerine yer verildi.

NAMAZ SONRASI BAYRAMLAŞMA YAPILMAYACAK

Bayram namazında yoğunluk oluşmaması için açık alanlarda da alınacak tedbirler çerçevesinde bayram namazı kılınacağı belirtilerek, 'Bayram namazı kılınacak camilerin içerisinde ve bahçe avlularında yoğunluk oluşmaması için valilik ve kaymakamlıklarca uygun görülen açık alanlarda da alınacak tedbirler çerçevesinde bayram namazı kılınabilmesine, özellikle birden fazla mahallesi bulunan köylerimizde bayram namazlarının tüm mahalle camilerinde kılınmasına ve tek bir camide toplanılarak olarak yoğunluk oluşturulmasına, bayram namazı sonrası toplu bayramlaşmaların yapılmamasına ve namaz çıkışında vatandaşların kalabalık oluşmasına mahal vermeden camiden ayrılmalarına, Kurban Bayramı nedeniyle köy ve mahallelerde bayramlaşma merasimlerinin salgın riskini artıracağı gerekçesi ile yapılmamasına' karar verildi.

Kaynak: DHA