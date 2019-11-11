Karabük'te TOKİ konutları sahiplerini buldu

11.11.2019 17:53 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:58

Karabük'te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konut projesinde kura ile 445 vatandaş evlerinin hangi katlarda olacağını öğrendi.



Belen Mahallesi'nde yapılan TOKİ konutları için Belediye Nikah ve Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından salonu dolduran vatandaşlardan 437'si çekilen kura ile sahip oldukları evlerinin katlarını öğrendi. Kura öncesi konuşan TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, geçmiş yıllarda emeklilere Türkiye genelinde her 4 konuttan sadece bir tanesini verdiklerini belirterek, Karabük'te emekli vatandaşların daha fazla konut almalarını sağlamak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Çelik, konutların 2002 yılından bu yana 6 aylık güncellemelerle satıldığını ifade ederek, "Enflasyon devamlı var ülkemizde. Enflasyonun olduğu bir ülkede düzenleme yapmadığınız zaman sabit bir şekilde maliyetine konut vermek söz konusu olmuyor. Gönül isterdi ki TOKİ kaynakları sizlere sabit bir şekilde konutları verseydi. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Konutlar teslim edildikten sonra taksitleriniz başlıyor. Bu çok önemli bir şey. TOKİ Başkanlığının kar amacı yok. Maliyetleri topluyoruz ve topladığımız maliyetlere göre evlerinizi belirliyoruz" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA