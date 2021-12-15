Karabük'te tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Karabük'te tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
KARABÜK (AA) - Karabük'te tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Karabük'ten Bartın istikametine giden Seddar Kapancı (57) idaresindeki 06 BAG 41 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Nurettin Ortataş (35) yönetimindeki 78 BL 599 plakalı tır, Ahmetusta Geçidi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Nidai Ergül (47), olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri