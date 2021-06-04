Karabük'te tırın lastikleri alev aldı
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Karabük'te tırın lastikleri alev aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Karabük'te seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Olay Safranbolu-Bartın karayolu Ovacuma mevkiinde meydana geldi. Hakan K. yönetimindeki 78 BM 746 plakalı Renault marka tırın dorsesinde seyir halindeyken dumanlar yükseldi. Bir süre sonra dorsenin lastikleri yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Dorsede maddi hasar oluşurken, yangın nedeniyle kapanan trafik yeniden ulaşıma açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Karabük'te tırın lastikleri alev aldı
Karabük'te tırın lastikleri alev aldı
Karabük'te tırın lastikleri alev aldı
Karabük'te tırın lastikleri alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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