Karabük'te tıra ve bariyere çarpan yolcu otobüsünde hasar oluştu
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te tıra ve bariyere çarpan şehirler arası yolcu otobüsünde hasar meydana geldi.
KARABÜK (AA) - Karabük'te tıra ve bariyere çarpan şehirler arası yolcu otobüsünde hasar meydana geldi.
Karabük'ten Ankara istikametine giden A.C'nin kullandığı yolcu otobüsü, önünde seyreden B.Ö. idaresindeki tır ile Kemal Oyman mevkisinde çarpıştı.
Yol kenarındaki korkuluklara çarparak duran otobüste ve tırda hasar meydana geldi.
Otobüs yolcuları, başka bir otobüsle yollarına devam etti.
AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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