Karabük'te tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Ankara istikametinden Karabük'e gelen B.D. yönetimindeki 34 LZ 4781 plakalı otomobil, Kemikli rampaları mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle önünde seyreden 78 AAU 215 plakalı tıra çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler