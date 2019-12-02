Karabük'te tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Karabük'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Karabük'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, T.C.A. (18) yönetimindeki 78 AD 350 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi 2 nolu cadde üzerinde aynı istikamette seyreden T.K. (33) idaresindeki 06 EF 5387 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan S.E. (17) ve K.M.T (17) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.