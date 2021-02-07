Karabük'te terör örgütü DEAŞ propagandası yapan şüpheli tutuklandı
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Karabük'te terör örgütü DEAŞ propagandası yapan şüpheli tutuklandı

07.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:44
Karabük'te terör örgütü DEAŞ propagandası yapan şüpheli tutuklandı

Karabük'te terör örgütü DEAŞ propagandası yapan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

Karabük'te terör örgütü DEAŞ propagandası yapan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medyada terör örgütü DEAŞ propagandası gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Suriye uyruklu A.A.S.A'nın (33) yerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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