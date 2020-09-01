HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Karabük'te temmuzda ihracat arttı

Karabük'te, temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,2 arttı.

Karabük'te temmuzda ihracat arttı
01.09.2020 12:52 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:57

Karabük'te, temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2020 yılı temmuz ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 15,0 milyar dolar, ithalat yüzde 7,9 azalarak 17,7 milyar dolar oldu.

Karabük'te Genel Ticaret Sistemine göre, ihracat 2020 yılı temmuz ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 23,2 artarak 41,0 milyon dolar, ithalat yüzde 13,5 azalarak 64,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Zonguldak'ta Genel Ticaret Sistemine göre, ihracat 2020 yılı temmuz ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 37,1 artarak 51,7 milyon dolar, ithalat yüzde 25,4 azalarak 87 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bartın'da Genel Ticaret Sistemine göre, ihracat 2020 yılı temmuz ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 12,8 azalarak 2,1 milyon dolar, ithalat yüzde 19,3 azalarak 0,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Beren Saat Acun Ilıcalı Didem Soydan Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Fatih Terim Eddie Newton Enner Valencia Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş İzmir Eylül Adana
Şu an buradasınız: Karabük'te temmuzda ihracat arttı - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 13:05:12. #1.14#
title