Karabük'te temizlik işçisi omzunda sokak kedisiyle çalışıyor
AA - Güncel
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Karabük'te bir temizlik işçisinin omzunda sokak kedisiyle çalışması, cep telefonuyla görüntülendi.
KARABÜK (AA) - Karabük'te bir temizlik işçisinin omzunda sokak kedisiyle çalışması, cep telefonuyla görüntülendi.
Karabük Belediyesinde temizlik personeli olarak çalışan Mustafa Karagöz (49), Kayabaşı Mahallesi'nde omzunda sokak kedisiyle çevre temizliği yaptı.
Çevredekiler bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.
Görüntülerde, Karagöz'ün omzunda sokak kedisiyle temizlik çalışmasını ara vermeden sürdürdüğü yer alıyor.