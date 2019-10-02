Karabük'te temizlik çalışması

02.10.2019 19:09

Karabük Belediyesi tarafından başlatılan temizlik çalışması devam ediyor.



Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, çalışmaların Yeni Mahalle'de sürdüğünü söyledi.



Belediye Başkanı Vergili, "Şehrimizin temizliği ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz titiz bir şekilde çalışmaktadırlar. Program dahilinde her gün farklı bir mahallemizde yıkama çalışmalarına devam eden ekiplerimiz bugün Yeni Mahalle'de yol yıkama çalışmalarını gerçekleştirdiler" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA