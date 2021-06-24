Karabük'te tekstil işçilerine aşı uygulaması başlatıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mobil ekiplerce tekstil çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mobil ekiplerce tekstil çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında kentte aşılama çalışmaları sürüyor.

Safranbolu ilçesindeki bir tekstil firmasında da mobil ekiplerce aşı yapılmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, yaptığı açıklamada, Safranbolu İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı mobil aşı ekiplerinin yarın da aynı işletmede aşı hizmetine devam edeceğini belirterek, "Geçtiğimiz cuma gününden bu yana KARDEMİR'de yürüttüğümüz mobil aşı faaliyetimiz ise 26 Haziran'da son bulacak." dedi.

Gelecek hafta Karabük Toplum Sağlığı Merkezi'ne bağlı ekiplerin Organize Sanayi Bölgesi'nde, Safranbolu İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ise Safranpark AVM'de mobil aşı hizmeti sunmaya devam edeceğini bildiren Sarı, tüm personelini kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu