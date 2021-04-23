Karabük'te tekstil firması karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te tekstil firması karantinaya alındı

Karabük'te tekstil firması karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir tekstil atölyesi karantinaya alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir tekstil atölyesi karantinaya alındı.

Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Akçasu Mahallesi Yazıköy Caddesi'ndeki tekstil firmasında, birden fazla Kovid-19 pozitif vakanın tespit edilmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle 5 gün süreyle iş yeri karantinasının uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla firmaya giriş ve çıkış noktalarının sınırlandırılmasına ve işletmenin çalışmasına bu süre zarfında ara verilmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşletme sahibi tarafından iş yerinde her türlü dezenfektan işlemlerinin bu tarihler arasında yapılmasının sağlanmasına, iş yerinde çalışan işçilerden 27 Nisan'da alınacak PCR testi numunelerinin sonuçlarına göre işletmenin 28 Nisan tarihi ile iş başı yapabileceğinin/yapamayacağının İlçe Umuni Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yeniden değerlendirildikten sonra karar verilmesine oy birliği/çokluğuyla karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi
Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi
Yıkanan çamaşırlarla birlikte makineyi çalan hırsız, bu kez de sahipleri içerdeyken evin kapısını götürdü
Yıkanan çamaşırlarla birlikte makineyi çalan hırsız, bu kez de sahipleri içerdeyken evin kapısını götürdü
Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi
Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Vladimir Putin Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mete Kalkavan
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Korona Thodex Kripto Para
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karabük'te tekstil firması karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 01:18:07. #1.14#

title