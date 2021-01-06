Karabük'te tek katlı ev yandı
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Karabük'te tek katlı ev yandı

06.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:39
Karabük'te tek katlı ev yandı

Karabük'te tek katlı ev yandıKARABÜK'te, kimsenin yaşamadığı tek katlı ev çıkan yangında yandı.

Karabük'te tek katlı ev yandı

KARABÜK'te, kimsenin yaşamadığı tek katlı ev çıkan yangında yandı.

Öğle saatlerinde Kartaltepe Mahallesi İkbal Caddesi'nde Yaşar Orhan'a ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, kimsenin kalmadığı ev hasar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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