Karabük'te tek katlı ev ile bir evin çatısı yandı KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde, 2 ayrı yangında bir ev ile bir evin çatısı yandı.

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde, 2 ayrı yangında bir ev ile bir evin çatısı yandı. Öğle saatlerinde, Ovacık Boyalı köyünde, Mehmet Burhan'a ait 3 katlı evin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evin çatısını saran alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Evin çatısı yanarken, 3'üncü katta hasar oluştu.Soğanlı köyünde de Kemal Akkaya'ya ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye

Gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Evin çatısı yanarken, 3'üncü katta hasar oluştu.Soğanlı köyünde de Kemal Akkaya'ya ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, ev kullanılamaz hale geldi.Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter olay yerinde çalışmaları takip ederek, söndürme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla su tuttu. Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: DHA