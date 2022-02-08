Karabük'te tehlikeli köpek besleyip hayvanlara eziyet eden 6 kişiye para cezası

KARABÜK (AA) - Karabük'te geçen yıl kentte tehlikeli ırk köpek besleme ve hayvana eziyet suçunu işledikleri gerekçesiyle 6 kişiye 35 bin 802 lira idari ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'u ziyaret eden Vali Fuat Gürel, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda 2021'deki çalışmalar hakkında brifing aldı.

Tuğ, kentte Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ( Haydi ) Büro Amirliğinin kurularak faaliyete geçtiğini, çevreye verilen zarar ile hayvanlara yönelik eziyet ve kötü muamelenin önlenmesi noktasında personellerin görevlendirildiğini belirtti.

Haydi ekiplerince salgın döneminde ve yoğun kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yiyecek ve su dağıtımı yapıldığını aktaran Tuğ, HAYDİ uygulaması ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yapılan ihbarların süratle değerlendirildiğini kaydetti.

Tuğ, geçen yıl 116 ihbar yapıldığını anımsatarak, "Tehlike arz eden yasaklı ırk köpek besleme ve hayvana eziyet suçlarından 6 kişiye toplam 35 bin 802 lira idari yaptırım uygulandı." bilgisini paylaştı.