Karabük'te tedavi edilen sakarmeke kuşu doğaya salındı - Haberler
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Karabük'te tedavi edilen sakarmeke kuşu doğaya salındı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te tedavi edilen sakarmeke kuşu doğaya salındı

Karabük'te yaralı olarak bulunduktan sonra tedavi edilen sakarmeke kuşu doğal ortamına bırakıldı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te yaralı olarak bulunduktan sonra tedavi edilen sakarmeke kuşu doğal ortamına bırakıldı.

Bir kişi arazide yaralı halde bulduğu sakarmeke kuşunu Doğa Koruma Ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Veteriner tarafından tedaviye alınan kuş, yaklaşık bir hafta içinde tamamen iyileşti.

Sakarmeke kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli tarafından doğal ortamına salındı.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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