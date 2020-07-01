Karabük'te tedavi edilen kerkenez doğaya bırakıldı Karabük'te yaralı halde bulunan kerkenez kuşu, tedavi edilerek doğaya salındı.

Karabük'te yaralı halde bulunan kerkenez kuşu, tedavi edilerek doğaya salındı.

Vatandaşlar tarafından yaralı halde görülen kerkenez, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alındı.

Veteriner kliniğindeki tedavisinin ardından tamamen iyileşen kerkenez, ekipler tarafından yeniden doğaya salındı.

Kaynak: AA