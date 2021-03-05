Karabük'te tavuk ve horoz çaldıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı
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Karabük'te tavuk ve horoz çaldıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı

05.03.2021 23:39 | Son Güncelleme: 05.03.2021 23:42
Karabük'te tavuk ve horoz çaldıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı

Karabük'te tavuk ve horoz hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 zanlı cezaevine gönderildi.

Karabük'te tavuk ve horoz hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir iş merkezinden 2 Osmanlı Sultan ve 5 İspenç cinsi tavuk ile 2 İspenç cinsi horoz çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Araştırmada şüpheliler M.Ö, G.İ. ve E.G'nin hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.İ. serbest bırakıldı, M.Ö. ve E.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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