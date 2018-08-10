Karabük'te Taş Duvar Örme Çalışmaları Devam Ediyor

Karabük Belediyesi tarafından taş duvar örme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde sürdürülen yol açma, genişletme ve istinat taş duvar çalışmaları yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, etkili yağışların sonrasında yol güvenliğini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde heyelan riskine karşı taş duvarla istinat çalışmaları yapıldığı, il merkezinin yanı sıra kentin üst kısımlarında bulunan mahallelerde de taş duvar örme çalışmaları yapılacağı kaydedildi.