Karabük'te tartıştığı kişiyi tornavidayla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Karabük'te tartıştığı kişiyi tornavidayla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Karabük'te tartıştığı kişiyi tornavidayla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te tartıştığı kişiyi tornavidayla yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te tartıştığı kişiyi tornavidayla yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, şüpheli E.E. ailesiyle tartışma yaşadığı bitişik dairede ikamet eden İ.B'nin balkonundaki brandayı ve yastığı yaktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine gerek kalmadan söndürüldü.

Yangın sonrası çıkan tartışmada E.E, İ.B'nin evinde misafir olarak kalan M.Y'yi tornavidayla kalçasından yaraladı.

M.Y. ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, şüpheli E.E. suç aletiyle polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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