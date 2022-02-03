Tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

ESKİPAZAR, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Karabük'e gelen Onur Karaağaç (39) yönetimindeki 37 ABG 546 plakalı otomobil, Asit köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki demir elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya devrildi.

Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve yanındaki Türkan (40) ve Zümre (9) Karaağaç ile Nesrin Gökdemir (64) sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Elektrik tellerinin yola düşmesi nedeni ile bir süre trafiğe kapanan Ankara-Karabük kara yolu, tellerin kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.