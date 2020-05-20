Karabük'te tarımsal üretimde yüzde 20 artış bekleniyor
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Karabük'te tarımsal üretimde yüzde 20 artış bekleniyor

Yaklaşık 375 bin dekar tarım arazisinin işlendiği Karabük'te, bu yıl tarımsal üretimde yüzde 20 artış bekleniyor.

Karabük'te tarımsal üretimde yüzde 20 artış bekleniyor
20.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:14

Yaklaşık 375 bin dekar tarım arazisinin işlendiği Karabük'te, bu yıl tarımsal üretimde yüzde 20 artış bekleniyor.

Hububat, baklagil ve yem bitkileri üretiminin ağırlıklı olduğu ilde, Araç, Soğanlı ve Eskipazar çayları boyunca oluşan vadi tabanlarında sebze tarımı da yapılıyor.

Karabük'te 2019-2020 üretim yılında 111 bin dekar alanda buğday, 28 bin dekar alanda arpa, 62 bin dekar alanda ise yem bitkisi ekimi yapıldı.

"Ekim alanları yüzde 10 artırıldı"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene verimli bir yıl beklediklerini söyledi.

Geçen sene haziran ayında yağan yağmurlar ve hava sıcaklığının 22-23 dereceyi geçmemesi nedeniyle hububatlar ile meyve ve sebzede hastalıkların meydana geldiğini anımsatan Ayvalık, "Bu sene iklimde herhangi bir olumsuzluk olmazsa verimde bir önceki yıla göre yüzde 20 artış bekliyoruz." dedi.

Ayvalık, bu yıl geçen seneye göre daha fazla hububat ekildiğini ve ekim alanının yüzde 10 artırıldığını aktararak, "Üretim koronavirüse rağmen devam ediyor. Üreticilerimize Valilik ve İl Özel İdaresi tarafından yem bitkileri tohumları dağıtıldı. Yonca, korunga ve silajlık mısır tohumlarını üreticilerimize yüzde 50'ye yakın oranlarda hibe olarak verdik." diye konuştu.

"Koronavirüs tarımsal üretimi etkilemedi"

Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz de bu yıl tarımsal faaliyetlerin her senekinden daha fazla olduğunu vurguladı.

Koronavirüsün tarımsal üretimi etkilemediğini belirten Karadeniz, "Eflani'de siyez buğdayından sonra nohut ekimi gerçekleştirdik. Ürün çeşitliliği bununla da kalmayacak. İlerleyen yıllarda hububattan ziyade bakliyat ekimine geçeceğiz." ifadesini kullandı.

Karadeniz, üreticilerin ekinlerin bakımını yaptığını ve üretimin geçen yıla göre daha iyi olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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