Karabük'te tarımsal sulama kanalı çalışmaları sürüyor
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Karabük'te tarımsal sulama kanalı çalışmaları sürüyor

Karabük'te tarımsal sulama kanalı çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük İl Özel İdaresince, Zopran köyü Göklen Mahallesi sulama tesisi birinci kısım onarım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Karabük İl Özel İdaresince, Zopran köyü Göklen Mahallesi sulama tesisi birinci kısım onarım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün, yerel üreticileri desteklemek amacıyla tarımsal alanda farklı projeleri hayata geçirmeye çalıştığı belirtildi.

Bu kapsamda Zopran köyü Göklen Mahallesi'nde toplam uzunluğu 4 bin 120 metre olan sulama suyu kanalının 1220 metrelik kısmında çalışmaların yüzde 95 oranında tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, yüklenici firmanın mart ayında çalışmalarına başladığını bildirdi.

Sulama kanalı çalışmasıyla kentte yıllık 300 ton pirinç üretimi yapan ve diğer tarım ürünlerini yetiştiren çiftçilere destek ve kolaylık sağlandığına işaret eden Uzun, "Yapılan sulama kanalı birinci kısım çalışması ve şu anda 1220 metrelik kısmı yapıldı fakat geriye 3 bin metre daha yapılacak kısım kalıyor. Bu kısım da ödenek durumuna göre ileriki dönemlerde planlanacak." ifadesini kullandı.

Projeyle çiftçilerin daha rahat üretim yapacağını aktaran Uzun, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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