Karabük'te tarım makinesi çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

Karabük'te tarım makinesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Karabük'te tarım makinesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı personelince merkez ilçeye bağlı bir köydeki ormanlık alanda, traktör arkasından sökülerek tamburun çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle koordineli olarak yürütülen çalışmalar sonucunda, çalınan tambur Mengen ilçesindeki bir işletmede bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınana şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Tambur ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu