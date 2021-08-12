Karabük'te tarihi eser olduğu değerlendirilen resim ele geçirildi
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Karabük'te tarihi eser olduğu değerlendirilen resim ele geçirildi

Karabük'te tarihi eser olduğu değerlendirilen resim ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser olarak nitelendirilen resim ele geçirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser olarak nitelendirilen resim ele geçirildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Safranbolu ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde Tarihi Eser Kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde C.Ö. (37) isimli şüphelinin aracı durdurularak kontrol edildi. Şahsın aracında yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1 adet resim ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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