Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı
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Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi için çalışma başlatıldı.

Safranbolu ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda C.Ö'nün (37) kullandığı araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bir resim ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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