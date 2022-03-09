Karabük'te taraftarların saldırısına uğrayan amatör futbolcu şikayetçi oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te taraftarların saldırısına uğrayan amatör futbolcu şikayetçi oldu

AA - Ahmet Özler - Spor
 - Güncelleme:
Karabük'te taraftarların saldırısına uğrayan amatör futbolcu şikayetçi oldu

Karabük U-16 Futbol Ligi takımlarından Aydınlıkevler Gençlik Spor Kulübü'nde oynayan Ahmet Can Yaşar, maç sonunda bir taraftar grubunun saldırısına uğradığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

KARABÜK (AA) - Karabük U-16 Futbol Ligi takımlarından Aydınlıkevler Gençlik Spor Kulübü'nde oynayan Ahmet Can Yaşar, maç sonunda bir taraftar grubunun saldırısına uğradığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Ligin 4. haftasında oynanan Beşbinevlerspor-Aydınlıkevler Gençlik Spor Kulübü maçının ardından soyunma odasına gitmek isteyen Yaşar, bir grup taraftarın saldırısına uğradı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan Yaşar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık kontrollerinin ardından darp raporu alan Yaşar, karakola giderek şikayetçi oldu.

Bir süre futbol oynayamayacak olan Yaşar, psikolojik tedavi almaya başladığını belirtti.

AA / Ahmet Özler - Spor

gençlik, Karabük, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title