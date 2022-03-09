Karabük'te taraftarların saldırısına uğrayan amatör futbolcu şikayetçi oldu
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Karabük U-16 Futbol Ligi takımlarından Aydınlıkevler Gençlik Spor Kulübü'nde oynayan Ahmet Can Yaşar, maç sonunda bir taraftar grubunun saldırısına uğradığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.
KARABÜK (AA) - Karabük U-16 Futbol Ligi takımlarından Aydınlıkevler Gençlik Spor Kulübü'nde oynayan Ahmet Can Yaşar, maç sonunda bir taraftar grubunun saldırısına uğradığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.
Ligin 4. haftasında oynanan Beşbinevlerspor-Aydınlıkevler Gençlik Spor Kulübü maçının ardından soyunma odasına gitmek isteyen Yaşar, bir grup taraftarın saldırısına uğradı.
Çeşitli yerlerinden yaralanan Yaşar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık kontrollerinin ardından darp raporu alan Yaşar, karakola giderek şikayetçi oldu.
Bir süre futbol oynayamayacak olan Yaşar, psikolojik tedavi almaya başladığını belirtti.