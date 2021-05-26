Karabük'te tambur hırsızlığı: 1 tutuklama
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Karabük'te tambur hırsızlığı: 1 tutuklama

Karabük'te tambur hırsızlığı: 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te meydana gelen tambur hırsızlığı ile ilgili gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'te meydana gelen tambur hırsızlığı ile ilgili gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze ilçeye bağlı köyde bir kişi, İl Jandarma Komutanlığına ormanlık alanda bulunan traktörün arkasındaki tamburun çalındığı ihbarında bulundu. İhbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bolu'nun Mengen ilçesinde Jandarma Komutanlığı ile yaptıkları koordineli çalışma sonucu çalınan malzeme ilçede bir işletmede bulundu. Olayla ilgili bir kişi yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan işlemlerin ardından şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. 30 bin lira değerindeki tambur ise sahibine teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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